Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιχείρηση - σκούπα της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι στον παράνομο τζόγο, που, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται σε έξαρση την περίοδο των γιορτών.

Παράνομα στέκια σε όλη την Ελλάδα κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ενώ δεκάδες παίκτες και υπεύθυνοι καταστημάτων συλλαμβάνονται για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις 24 ώρες, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο ακόμη χτυπήματα κατά του παράνομου τζόγου φορώντας χειροπέδες σε 14 άτομα για παράνομα παίγνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. η Θεσσαλονίκη

Το πιο πρόσφατο πλήγμα στον παράνομο τζόγο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, με την εξάρθρωση ενός ακόμη παράνομου μίνι καζίνο στη Θεσσαλονίκη και τη σύλληψη 4 ατόμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 πελάτες του καταστήματος καθώς και ο προσωρινά υπεύθυνος, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας ρύθμισης της αγοράς παιγνίων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που αναζητείται.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και 1.892 ευρώ.

Μάλιστα, στις αρχές Δεκεμβρίου είχε μπει λουκέτο σε ένα ακόμη μίνι καζίνο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνει ακόμη 3 άτομα για παράνομα παίγνια.

10 συλλήψεις για παράνομα «φρουτάκια» και στην Αττική

Ένα ακόμα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είχε μετατραπεί σε παράνομο μίνι καζίνο, εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, αυτή τη φορά σε περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, καθώς και 9 πελάτες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 44 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, 43 οθόνες που απεικόνιζαν «φρουτάκια» και «ρουλέτα», 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 7 κάμερες επιτήρησης χώρων καθώς και 560 ευρώ.

Βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση και για τους παράνομους παίκτες

Οι «καμπάνες» που προβλέπονται τόσο για τη διενέργεια όσο και για τη συμμετοχή σε παράνομα παίγνια είναι βαριές.

Ειδικότερα, για τους παίκτες του παράνομου τζόγου προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών και χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που διενεργούν παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα.

Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ, ενώ αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

