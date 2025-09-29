Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Ο 33χρονος που έγινε viral με το πρόβατο στο μηχανάκι μίλησε στον ΣΚΑΪ

Στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μίλησε ο 33χρονος Ολσιέν Μουτσομπέγκα που έγινε viral με το πρόβατο στο μηχανάκι. Το προβατάκι «βαφτίστηκε» Μέλπω.

Ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε σύμβολο ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει με αυτοθυσία ένα πρόβατο στις πυρκαγιές της Αχαΐας, παίρνοντάς το αγκαλιά και μεταφέροντάς το με το μηχανάκι του. Το πρόβατο, τόνισε, ένιωσε ασφάλεια και με πήρε αγκαλιά. Έχουμε σώσει πάρα πολλά ζώα με τα υπόλοιπα παιδιά, είπε. Όπως ανέφερε, έσωσε και πολλά άλλα ζώα όπως σκυλιά. «Αγαπώ πολύ τα ζώα, είμαι τρελός για τα ζώα, καλύτερα τα ζώα παρά τους ανθρώπους» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ολσιέν.

Εγώ αισθάνομαι άνθρωπος, δεν θέλω να είμαι ήρωας, θέλω να είμαι άνθρωπος και να έχω καρδιά μέσα μου όπως πρέπει να την έχω, ανέφερε ο ήρωας της Αχαΐας.

«Θα έμπαινα πάλι μέσα στις φωτιές για να σώσω πάλι ζώα» ξεκαθάρισε, ερωτηθείς σχετικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.