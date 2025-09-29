Ρούτσι για εκταφή: Να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 15η μέρα σήμερα, Δευτέρα, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Παρά την ήδη βεβαρημένη υγεία του και τη βροχή, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του, ενώ σε σημερινές του δηλώσεις από το Σύνταγμα εκφράζει τους φόβους του ότι θα πειράξουν τον τάφο του γιου του.

«Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δεν μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή και όλοι λείπουνε. Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού χωρίς να γνωρίζουμε και αυτό που θέλω να πω είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου. Ευχαριστώ!».

Δίπλα στον Πάνο Ρούτσι στέκονται δεκάδες άνθρωποι που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και τον βοηθούν με όποιον τρόπο μπορούν.

