Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.



Πηγή: skai.gr

