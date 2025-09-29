Λογαριασμός
Χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη την 1η Οκτωβρίου - Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ

Θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας, ενώ κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια για τη δωρεάν μετακίνηση ατόμων με αναπηρίες

ΟΑΣΘ

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό. 
 

