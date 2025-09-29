Οι ελεγκτές που θα προσληφθούν θα χρειαστούν 2 χρόνια για να εκπαιδευτούν, δηλώνει στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως σημειώνει, εκτός από προσλήψεις χρειάζονται νέα συστήματα ραντάρ, γιατί όση υπερεργασία και να γίνεται, όσο τα μηχανήματα είναι παλιά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται και θα φτάσει στο σημείο να γίνει εκτός ελέγχου.

Ο κ. Ψαρρός, εξήγησε πως στόχος της απόφασης των ελεγκτών - να περιοριστεί ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούν ανά ώρα - είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και όχι να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί.

Σημειώνεται πως νωρίτερα υπεγράφησαν, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.

Οι 80 νέοι ελεγκτές είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη 2Γ/2024) και προσλαμβάνονται αφού ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμού.

Πηγή: skai.gr

