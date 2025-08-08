Πυρκαγιές: Ολονύχτια μάχη σε Ανατολική Αττική και Ηλεία

Ένας νεκρός 76χρονος, άγνωστος αριθμός κατοικιών κατεστραμμένες, και δασικές εκτάσεις καμένες, είναι ο έως στιγμής τραγικός απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά σε οικισμό στην Κερατέα.

Η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη με τις φλόγες να έχουν φτάσει έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές έχουν ριχθεί στη μάχη για την κατάσβεση της. Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που πνέουν όμως στην περιοχή δυσχαιρένουν το έργο τους.

Τα μηνύματα από το 112 είναι αλλεπάλληλα από το μεσημέρι της Παρασκευής που εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ στις 04.30 εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι να απομακρυνθούν προς Αθήνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Η φωτιά στην Ανατολική Αττική, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της πύρινης λαίλαπας, πυροσβέστες, αστυνομικοί και νοσοκόμοι, αλλά και κάτοικοι, επέδειξαν θάρρος και αυτοθυσία, διασώζοντας ηλικιωμένους, αλλά και κατατρομαγμένα ζώα, ενώ εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές σκηνές, με ανθρώπους να βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τη στιγμή που σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις: «Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Kερατέας Αττικής και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο “Όλυμπος”. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 A/Φ και 15 E/Π εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής».

Επίσης, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για τον συντονισμό της κατάσβεσης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Η πυρκαγιά στην Ηλεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Ηλεία, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Η εικόνα στον οικισμό της Ηράκλειας είναι καλύτερη, ο κίνδυνος φαίνεται πώς έχει περάσει, χάρη στις προσπάθειες αρχών και κατοίκων.

Στον οικισμό κάηκε μια αγροικία, κτηνοτροφικές μονάδες και αυτοκίνητα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για την εκκένωση πέντε οικισμών.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένας εγκαυματίας απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

