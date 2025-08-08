Λογαριασμός
Φωτιά στην Κερατέα: Εικόνες αποκάλυψης στο Καταφύγι – Σπίτι παραδίδεται ολοκληρωτικά στις φλόγες

Η φωτιά στην Ανατολική Αττική μαίνεται ανεξέλεγκτη, καταστρέφοντας περιουσίες στο Καταφύγι Κερατέας, με τους κατοίκους να περνούν νύχτα αγωνίας

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κερατέα: Σπίτι καίγεται στο Καταφύγι

Την καταστροφική της πορεία συνεχίζει η πυρκαγιά που κατακαίει την Ανατολική Αττική, τις τελευταίες ώρες.

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται ενδεικτικά, αυτή την ώρα, στο Καταφύγι Κερατέας, όπου ένα σπίτι έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Η φωτιά «σαρώνει» περιουσίες και εκτάσεις, καταστρέφοντας χαμηλή βλάστηση και πευκοδάση.

Οι κάτοικοι ζουν στιγμές αγωνίας, με τη νύχτα προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη καθώς οι φλόγες κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που μαίνονται στην περιοχή.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα, αναλυτικά εδώ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Κερατέα
