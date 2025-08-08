Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα - 15 απεγκλωβισμοί από την ΕΛΑΣ και 5 από την Πυροσβεστική

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. «Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι «η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις για τις φωτιές στη χώρα εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.