Μηχανική βλάβη στο πλοίο Πανόραμα» στο δρομολόγιο Σκιάθος- Άγιος Κωνσταντίνος

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Πανόραμα» – Εκτελούσε δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο

Το πλοίο «Πανόραμα» εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, ενώ βρισκόταν 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.

Πηγή: ΕΡΤ

