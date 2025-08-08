Σπαρακτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στην Κερατέα από τη μεγάλη φωτιά, με τους κατοίκους να φοβούνται για εκτεταμένες καταστροφές, τόσο στο πράσινο όσο και σε υποδομές. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή Αρί, όπου δίδεται μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, φώναζε επί πολλή ώρα «πάει το δασάκι μου, πάει, τελευταία φορά που σε βλέπω».

Η φωτιά στην Κερατέα πέρα από τη μεγάλη περίμετρο έχει και πολλές εστίες που λόγω του αέρα «ζωντανεύουν» ξανά, με συνέπεια να χρειάζεται διαρκής επιφυλακή.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από τις φωτιές στη χώρα εδώ.

