Για τρίτη ημέρα δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Φενεού στην ορεινή Κορινθία, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που έκαιγε επικίνδυνα το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εικόνα της πυρκαγιάς σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη. Η φωτιά παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν λίγες εστίες μόνο στο σημείο της αναζωπύρωσης που σημειώθηκε χθες το απόγευμα δυτικά από τις περιοχές Μάτι, Αχλαδέα και Αμυγδαλέα Κορινθίας.

΄΄΄

Αυτήν τη στιγμή και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να παραμένουν στο σημείο προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 360 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 9ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 75 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α, εθελοντές και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο "Όλυμπος". Με το πρώτο φως της ημέρας 20 εναέρια μέσα, 11 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό, έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση

Χθες, με τη μεγάλη αναζωπύρωση, είχε εκδοθεί 112, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν 3 χωριά, μεταξύ των οποίων και το χωριό Μάτι της ορεινής Κορινθίας, εκεί όπου οι κάτοικοι πήραν σε μια εκκλησία μέχρι και τα πρόβατά τους για να τα σώσουν.

Μάλιστα, υπήρξε και τραυματισμός δυο πυροσβεστών - ο ένας με εγκαύματα και ο άλλος με αναπνευστικά προβλήματα - οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, ευτυχώς χωρίς κίνδυνο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες

Σημειώνεται ότι σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σε 10 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην ΠΕ Ευρυτανίας)

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Πρεβέζης, ΠΕ Θεσπρωτίας)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ροδόπης)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου).

Πηγή: skai.gr

