Εξάρχεια: 82χρονη πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και μαχαιρώθηκε από γείτονά της

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, τη μαχαίρωσε σε διάφορα σημεία του σώματός της, φωνάζοντας πως «του έχει κάνει μάγια»

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε χθες το βράδυ μία 82χρονη γυναίκα από γείτονά της σε πολυκατοικία, επί της οδού Διγενή Ακρίτα, στα Εξάρχεια.

Ο 45χρονος γείτονάς της, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, τη μαχαίρωσε σε διάφορα σημεία του σώματός της, φωνάζοντας πως «του έχει κάνει μάγια».

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα σε κεφάλι, αυχένα και άκρα, όπου νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο, ενώ ο δράστης συνελήφθη. 

