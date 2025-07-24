Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε χθες το βράδυ μία 82χρονη γυναίκα από γείτονά της σε πολυκατοικία, επί της οδού Διγενή Ακρίτα, στα Εξάρχεια.

Ο 45χρονος γείτονάς της, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, τη μαχαίρωσε σε διάφορα σημεία του σώματός της, φωνάζοντας πως «του έχει κάνει μάγια».

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα σε κεφάλι, αυχένα και άκρα, όπου νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

