Βάσεις 2025: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων – Ανακοινώνονται την Παρασκευή

Η αγωνία κορυφώνεται για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών, καθώς πλησιάζει η ώρα της ανακοίνωσης για τις βάσεις εισαγωγής για το 2025. Την Παρασκευή αναμένεται να δοθεί τέλος στην αναμονή, με το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το ertnews.gr, συνολικά 88.637 υποψήφιοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, διεκδικώντας 68.788 θέσεις σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Οι εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, δεν προβλέπονται σημαντικές μεταβολές στις βάσεις για την πλειονότητα των σχολών. Πιο συγκεκριμένα:

- Καθοδικά αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών), με εκτιμώμενη πτώση περίπου 200 μορίων.

- Μικρότερη πτώση της τάξεως των 50 έως 150 μορίων αναμένεται στο 3ο Πεδίο (Σπουδών Υγείας).

- Αντίθετα, ανοδική πορεία φαίνεται να καταγράφουν τα 2ο και 4ο Πεδία (Θετικών Σπουδών και Οικονομίας-Πληροφορικής), με αυξήσεις 150 έως 200 μορίων, ιδιαίτερα σε περιζήτητες σχολές του 2ου Πεδίου, όπου ενδέχεται να σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη άνοδος.

Η τελική διαμόρφωση των βάσεων θα εξαρτηθεί, όπως κάθε χρόνο, από τον αριθμό των υποψηφίων ανά πεδίο, τις επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις και τη σειρά προτίμησης στις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου.

Αναλυτικά ανά επιστημονικό πεδίο:

- Νομικές σχολές: Μικρή πτώση 75-150 μορίων.

- Φιλολογία Αθήνας: Μεγάλη πτώση 1.460 μορίων, λόγω μείωσης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

- Ψυχολογία ΕΚΠΑ: Πτώση 95 μορίων.

- Μαθηματικά & Φυσική Αθήνας-Θεσσαλονίκης: Πτώσεις από 5 έως 340 μόρια, μικρές αυξομειώσεις ανάλογα με την επίδοση των υποψηφίων.

- Ιατρικές σχολές: Αναμένονται μικρές πτώσεις – στην Αλεξανδρούπολη κάτω από 17.900 μόρια, στην Αθήνα γύρω στα 18.725.

- Οδοντιατρικές – Φαρμακευτικές: Πτώσεις περίπου 90-100 μορίων

- Πολυτεχνεία

Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι ΕΜΠ: Άνοδος 120 μορίων.

Πολυτεχνείο Πάτρας: Άνοδος 380 μορίων.

- Πληροφορική & 4ο πεδίο: Σημαντικές αυξήσεις, ιδίως λόγω της εξαιρετικής επίδοσης στο μάθημα της Οικονομίας. «Το 30% των μαθητών έγραψε άριστα στην Οικονομία, οπότε αναμένουμε αύξηση έως και 225 μόρια σε σχολές του 4ου πεδίου», σημείωσε

