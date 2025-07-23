Επί ποδός ήταν όλο το βράδυ ισχυρές επίγειες δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες σε δασική έκταση στον Φενεό Κορινθίας, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν την πορεία της.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά το πρωί της Τετάρτης είναι σε ύφεση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 340 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 75 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α και εθελοντές ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη γύρω στις 15.15 σε δασική έκταση, σε απόκρημνα και δύσβατα σημεία με πυκνή βλάστηση και επεκτάθηκε.

Η πύρινη λαίλαπα οδήγησε στην προληπτική εκκένωση χωριών της περιοχής, με πρώτο την Καστανιά, όπου σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμά της. Μετά την Καστανιά απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους μετά από μήνυμα του 112 οι κάτοικοι των χωριών Λαύκα, Καρτέρι και Δροσοπηγή, Κιόνια, Στυμφαλία – Μάτσιτζα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της Καστανιάς, 10 εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ενώ σε 5 κατοικήσιμα έχουν προκληθεί ζημιές στις στέγες, ωστόσο ο τελικός απολογισμός θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ανδρών - ενώ είχε προηγηθεί η προσαγωγή των υπόπτων από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση στην περιοχή του Φενεού κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση.

Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.