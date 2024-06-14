Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Θωμάς Λάρισας, η οποία και απειλεί τις εργατικές κατοικίες της περιοχής. Στάλθηκε μήνυμα 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, όλα ξεκίνησαν σε χώρο παραπλεύρως του ΤΕΙ Λάρισας με τη φωτιά να περνάει τον δρόμο και να φτάνει στην πλευρά των Εργατικών Κατοικιών. Ήδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έντρομοι κάτοικοι ανησυχούν για τα σπίτια τους.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 Ε/Π, ενώ εστάλη μήνυμα 112 ετοιμότητας στους κατοίκους.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Θωμάς Λάρισας. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Πηγή: skai.gr

