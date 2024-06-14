Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Ελευθεροχώρι Πέλλας - Μήνυμα 112

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ

UPDATE: 15:23
Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ελευθεροχώρι Πέλλας. Δεν απειλούνται σπίτια. Στάλθηκε μήνυμα 112.

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Πέλλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark