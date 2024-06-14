Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ελευθεροχώρι Πέλλας. Δεν απειλούνται σπίτια. Στάλθηκε μήνυμα 112.

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ελευθεροχώρι Πέλλας. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ ,10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.