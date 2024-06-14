Παραγγελία για ταχεία και σε βάθος διερεύνηση απέστειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε συνέχεια καταγγελιών του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κυριάκου Βελόπουλου και του πρώην Ευρωβουλευτή κ. Γεωργίου Κύρτσου περί «νοθείας» κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση

Η ανακοίνωση – ενημέρωση

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε σήμερα στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την ακόλουθη παραγγελία:

Προς κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Κατόπιν της από 13/6/2024 με αρ. πρωτ. Α.Π.69/13-6-2024 αναφοράς του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβανίου, με την οποία ζητά την διερεύνηση των καταγγελιών του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου και του πρώην Ευρωβουλευτή κ. Γεωργίου Κύρτσου περί «νοθείας» κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, εν όψει δε του ότι είναι αυτονόητη η ανάγκη της ταχείας και σε βάθος διερεύνησης των ως άνω καταγγελιών, παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες και για τη σχετική ενημέρωσή μας.-

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη

