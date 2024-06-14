Επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων δέχθηκε μία 44χρονη, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, σε περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου 10 μεγαλόσωμα σκυλιά δάγκωσαν τη 44χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, η παθούσα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του αρμόδιου αντιδημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη.

Ο ίδιος, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, έθεσε εαυτόν στη διάθεση των αρχών και μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε να αφεθεί ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

