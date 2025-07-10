Λογαριασμός
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Φάρσαλα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Βίντεο)

Για την κατάσβεση επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα και με τη συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 07:11
Φωτιά

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροπλάνα, για τη φωτιά που καίει από χθες το βράδυ στο βουνό Κασιδιάρης, στην περιοχή Κοκκινώ των Φαρσάλων. Σήμερα το πρωί η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη.

Η φωτιά έκαιγε από το βράδυ στην κορυφογραμμή, σε δύσβατο σημείο. Δεν απειλήθηκε οικισμός.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 μ.μ., κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις από τα Φάρσαλα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς οι φλόγες καίνε σε δύσβατο ορεινό ανάγλυφο.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, με τη συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Έχει γίνει σχετικό αίτημα για εναέρια τα οποία θα φτάσουν στην περιοχή με το πρώτο φως της ημέρας.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς πνέουν άνεμοι βορειοανατολικής κατεύθυνσης με ένταση 4 Μποφόρ.

Ήχησε το 112

Στις 11:47 το βράδυ της Τετάρτης, με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στην περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δενδροχώρι και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

112 Λάρισα

 Παράλληλα, οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Χειμάδι, η οποία έκαψε 80 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

