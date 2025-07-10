Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά στη Θάσο (Βίντεο)

Ο δήμαρχος ζήτησε να διακοπεί η κυκλοφορία από το λιμένα προς τον Πρίνο, προκειμένου μηχανήματα και πυροσβεστικά οχήματα να ενεργούν απρόσκοπτα

UPDATE: 07:21
Φωτιά στη Θάσο

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Γλικάδι στη Θάσο. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν: 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη, 62 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα 

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:30 το βράδυ στην περιοχή του Λιμένα, πάνω από την παραλία Γλυκάδι και δεν απείλησε οικισμό.

Σύμφωνα με αναφορές στο xanthidaily.gr, υπήρξαν εκρήξεις και μεγάλο μέρος του νησιού δεν είχε ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

Θάσος Φωτιά
