Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Γλικάδι στη Θάσο. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν: 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη, 62 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:30 το βράδυ στην περιοχή του Λιμένα, πάνω από την παραλία Γλυκάδι και δεν απείλησε οικισμό.

Καίγεται και η Θάσος.

Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού χωρίς ρεύμα.#φωτια pic.twitter.com/b9TFewPAMZ — omg3lolz (@omg3lolz) July 9, 2025

Σύμφωνα με αναφορές στο xanthidaily.gr, υπήρξαν εκρήξεις και μεγάλο μέρος του νησιού δεν είχε ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.