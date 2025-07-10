Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Γλικάδι στη Θάσο. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρίψεις νερού.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν: 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη, 62 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:30 το βράδυ στην περιοχή του Λιμένα, πάνω από την παραλία Γλυκάδι και δεν απείλησε οικισμό.
Καίγεται και η Θάσος.— omg3lolz (@omg3lolz) July 9, 2025
Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού χωρίς ρεύμα.#φωτια pic.twitter.com/b9TFewPAMZ
Σύμφωνα με αναφορές στο xanthidaily.gr, υπήρξαν εκρήξεις και μεγάλο μέρος του νησιού δεν είχε ρεύμα.
