Το Greek Wine Forum έκανε το ντεμπούτο του στην Ελβετία

Το Greek Wine Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη και τη Ζυρίχη, στις 26 και 27 Ιουνίου, συγκέντρωσε 20 από τους κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς κρασιού, εκπροσωπώντας 17 διαφορετικές περιοχές από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, παρουσιάζοντας περισσότερες από 130 μοναδικές ελληνικές ετικέτες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μερικά από τα πιο καταξιωμένα ελληνικά οινοποιεία, μεταξύ αυτών τα: Κτήμα Άλφα, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Γαία Οινοποιητική, Κτήμα Γεροβασιλείου, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, La Tour Melas, Λυραράκης, Santo Wines και Κτήμα Σκούρας, προσφέροντας το καθένα μια ξεχωριστή προσέγγιση στο διαρκώς εξελισσόμενο ελληνικό αμπελουργικό τοπίο.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα ευρύ φάσμα γηγενών ποικιλιών, όπως Ασύρτικο, Ξινόμαυρο, Αγιωργίτικο, Μαλαγουζιά, Βιδιανό, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης, Λιάτικο, Μαυροτράγανο, Λημνιώνα και Σαββατιανό. Όλα τα κρασιά που παρουσιάστηκαν ήταν διαθέσιμα και για παραγγελία, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνεχίσουν το οινικό ταξίδι τους στον ελληνικό αμπελώνα και μετά την οινογνωσία.

Το Greek Wine Forum προσέφερε στο Ελβετικό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψει τον πλούτο και τη μοναδικότητα των ελληνικών κρασιών, από αρχαίες, γηγενείς ποικιλίες έως σύγχρονες οινοποιήσεις, που επαναπροσδιορίζουν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο οινικό χάρτη.

Οι εκδηλώσεις του 1ου Greek Wine Forum της Ελβετίας πραγματοποιήθηκαν στο Millennium Conference Centre στη Λωζάνη και το εστιατόριο BUNT στη Ζυρίχη, και ήταν ανοιχτές τόσο για επαγγελματίες του κλάδου όσο και για οινόφιλους.

Το Greek Wine Forum της Ελβετίας φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός για την προώθηση της οινικής κουλτούρας και παραγωγής στη χώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το 2026 όπου και θα πραγματοποιηθεί το 2ο Greek Wine Forum της Ελβετίας, το οποίο θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με παράλληλες εκδηλώσεις, όπως masterclass για ελληνικές οινικές ποικιλίες και κρασιά ΠΟΠ, έμφαση στους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και διεύρυνση των ελληνικών οινοποιείων που θα συμμετέχουν.



Έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία το 2024, οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού ξεπέρασαν τα προ πανδημίας επίπεδα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε όγκο και αξία στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά ελληνικά κρασιά διεθνώς.

Οι ιδρυτές του Greek Wine Forum. Από αριστερά: Πέτρος Κουβάτσης (ιδρυτής και ιδιοκτήτης της KANTOS Wine Culture), Γιώργος Σμυρλιάδης (ιδιοκτήτης της SMYRLIADIS), Νίκος Καπέλης (Deputy CEO, Greek Gourmet)

