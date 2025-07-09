ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι με 10 συλληψεις

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι.

Σκοπός της επιχείρησης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Σε βάρος των 10 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί υγειονομικών διατάξεων, ενώ βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Επιπλέον, κατασχέθηκε από οικία σύγχρονο σύστημα επιτήρησης εξοπλισμένο με δύο πομποδέκτες, τρεις κάμερες, τηλεόραση και καταγραφικό μηχάνημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.