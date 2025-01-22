Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια Γυμνασίου λιποθύμησε μετά από challege στο Τik Tok

Στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται 13χρονη μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, η οποία ενώ βρισκόταν στο σχολείο, πήρε μέρος σε challege (διαδικτυακή δοκιμασία κατακράτηση της αναπνοής) και λιποθύμησε.

Η 13χρονη διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο σε γενικά καλή κατάσταση με κάκωση στο κεφάλι.

Έγινε παιδοχειρουργική εκτίμηση χωρίς παθολογικά ευρήματα και εισήχθη στην Α’ Παιδιατρική για παρακολούθηση και καρδιολογική εκτίμηση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο θέμα με ανάρτηση του στο «Χ» και επισήμανε ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα να σταματήσουμε τα παιδιά μας από αυτή την τρέλα!».

Σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια του Γυμνασίου έστειλε ήδη email στους γονείς στο οποίο σημειώνει ότι κι άλλοι μαθητές εκτός σχολείου έχουν κάνει το ίδιο και τους ζητά να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους που κρύβουν οι προκλήσεις του Τικ Τοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

