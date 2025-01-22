Ολοκληρώθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση λειτουργίας των Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), σε συνδυασμό με την πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών, με το οποίο καθίσταται η Ελλάδα σημαντικός ψηφιακός κόμβος και προορισμός για τους επενδυτές.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας και βασική υποδομή της νέας ψηφιακής εποχής για τη χώρα μας. Υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες, όπως:

-το cloud computing

-τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI)

-το Internet of Things (IoT)

Στον νόμο 5069/2023 και την ΚΥΑ, προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων, που εκκινούν από τον ορισμό της δραστηριότητας η οποία για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε θεσμικό κείμενο στην Ελλάδα.

Τα κέντρα δεδομένων εμπίπτουν στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016. Ειδικότερα, στο καθεστώς γνωστοποίησης εμπίπτουν τα κέντρα δεδομένων:

-τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, εν μέρει ή αποκλειστικά, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή -μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW.

-τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για ίδια χρήση, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των χιλίων (1000) kW.

Τα λοιπά κέντρα δεδομένων, με μικρότερη ισχύ, δεν υποβάλλουν γνωστοποίηση, οφείλουν όμως να ικανοποιούν τις λοιπές προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικά με τις κτιριοδομικές απαιτήσεις, τις χρήσεις γης την πυροπροστασία κ.λπ.

Η έναρξη ισχύος της ΚΥΑ εκκινεί την 1η Μαρτίου 2025.

Ειδικότερα, την υπ’ αριθμ. 96038/2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), συνυπέγραψε η Υφυπουργός Ανάπτυξης κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου μαζί με συναρμόδιους Υπουργούς.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωσε: «Η Ελλάδα, στην κατεύθυνση που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο δεδομένων, έτοιμη να υποδεχθεί κορυφαίες εταιρείες από όλον τον κόσμο. Αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων της νέας ψηφιακής εποχής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.