Πλοιάριο με 39 μετανάστες έφτασε χθες το απόγευμα την παραλία Τρυπητή της Γαύδου.

Πρόκειται για 39 άντρες και ενήλικες οι οποίοι όπως είπαν, έφυγαν από το λιμάνι Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό τη Γαύδο.

Οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο και τα παράλια της νότιας Κρήτης έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, από την άνοιξη που βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες .

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι μετανάστες δηλώνουν πως προέχονται από την Αίγυπτο, το Σουδάν, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Από την Τρυπητή μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, τον Καραβέ και το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής για τα Σφακιά, απ’ όπου θα μεταφερθούν στο λιμεναρχείο Σούδας, όπου θα γίνει η καταγραφή τους και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν από την Κρήτη σε κάποια δομή σε άλλη περιοχή της χώρας.

Οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο και τα παράλια της νότιας Κρήτης έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, από την άνοιξη που βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.