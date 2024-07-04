Στη μητέρα έδωσε προσωρινά - μέχρι να γίνει το δικαστήριο - την επιμέλεια του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε από τον πατέρα του επειδή είναι ομοφυλόφιλος η Εισαγγελέας Πατρών, καθώς ο πατέρας του συνεχίζει να τη διεκδικεί. Ο ανήλικος το πρωί πήρε εξιτήριο από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα και έφυγε για τον Πύργο, όπου μένει η μητέρα του.

Η μητέρα του αγοριού δηλώνει πως θα συμπαρασταθεί με όλες τις δυνάμεις της στο παιδί της, ενώ τα άλλα δύο της παιδιά, ένα μεγαλύτερο αγόρι και ένα κορίτσι θα μείνουν με τον πατέρα τους, στο σπίτι όπου διαμένει και η σύντροφος του 52χρονου άνδρα.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε ο τραυματισμός του παιδιού, ο πατέρας επιμένει πως δεν τον χτύπησε επειδή του είπε πως είναι ομοφυλόφιλος αλλά πάνω σε καυγά, επείδη γύρισε αργά ένα βράδυ.

Ο πατέρας ισχυρίζεται μάλιστα πως από το περιβάλλον της μάνας και πρώην γυναίκας του έχουν κάνει «κακό» στο παιδί, και μάλιστα έχει υποβάλει μήνυση.

Η μάνα αρνείται κατηγορηματικά κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το Patrisnews, μετά το εξιτήριο πήρε μαζί της το παιδί και ξεκίνησαν για τον Πύργο, όπου εργάζεται η γυναίκα προσωρινά για το καλοκαίρι.

Ο δικηγόρος της μητέρας δήλωσε πως, η καταγγελλόμενη κακοποίηση του παιδιού από πρόσωπο του περιβάλλοντος της μητέρας, «είναι κάτι που είπε ο πατέρας, όμως εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι. Είναι κάτι που λέει ο πατέρας και για να αποποιηθεί τις ευθύνες».

Να θυμίσουμε πως ο πατέρας δήλωσε προχθές πως «φοβάται να πάει ο γιος του στο σπίτι της μάνας γιατί είχε σημειωθεί περιστατικό κακοποίησης από οικείο της πρόσωπο».

