Εντυπωσιακός υδροσίφωνας στη Χαλκιδική – Δείτε φωτογραφίες 

Η κακοκαιρία πλήττει ήδη από χθες τα βόρεια της χώρας και εξελίσσεται σήμερα, χωρίς προβλήματα

Υδροσίφωνας στη Χαλκιδική

Η κακοκαιρία πλήττει ήδη από χθες τα βόρεια της χώρας και εξελίσσεται σήμερα, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει προβλήματα. 

Στην περιοχή της Χαλκιδικής η κεραυνική δραστηριότητα ήταν έντονη και το πρωί, στην παραλία της Σάρτης, καταγράφηκε ένας εντυπωσιακός υδροσίφωνας. 

Δείτε τις φωτογραφίες από τη σελίδα Meteology LiveCams Application στο Facebook.

υδροσιφωνας

υδροσιφωνας

