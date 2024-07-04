Υδροσίφωνας στη Χαλκιδική

Η κακοκαιρία πλήττει ήδη από χθες τα βόρεια της χώρας και εξελίσσεται σήμερα, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής η κεραυνική δραστηριότητα ήταν έντονη και το πρωί, στην παραλία της Σάρτης, καταγράφηκε ένας εντυπωσιακός υδροσίφωνας.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη σελίδα Meteology LiveCams Application στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

