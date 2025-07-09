Πιλοτικό πρόγραμμα για την «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και ωφελούμενους 2.500 άτομα με αναπηρία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 24 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Ταγαράς.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Παρεμβάσεων Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με κινητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες. Ωφελούμενοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης φτάνει έως και τα 14.500 ευρώ, 12.000€ για κινητική αναπηρία, 5.000€ για αισθητηριακή αναπηρία, 14.500€ για συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

Επιλέξιμοι χώροι παρεμβάσεων είναι η κύρια κατοικία, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (συμπεριλαμβανομένων μισθωμένων κατοικιών με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη), η ιδιόκτητη δευτερεύουσα κατοικία, η επαγγελματική στέγη αυτοαπασχολούμενων και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης, εγκατάσταση ραμπών και αναβατορίων, τοποθέτηση αυτοματισμών και ειδικού εξοπλισμού, καθώς και την αμοιβή μηχανικού για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα που θα του διατεθούν συνδυαστικά και στους 3 χώρους για τη διαμόρφωση μπάνιων, την τοποθέτηση ραμπών και αναβατορίων, την εγκατάσταση αυτοματισμών και ειδικού εξοπλισμού, καθώς και την αμοιβή τεχνικού συμβούλου μηχανικού, ο οποίος πιστοποιεί την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Δράσης "Υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία" του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

