Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοίνωσε πως ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα παραμείνει κλειστός σήμερα 9/7/2025 κατά το διάστημα 13:00-17:00 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Με τον καύσωνα να επιμένει και το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.





Πηγή: skai.gr

