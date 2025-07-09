Για ακόμα μία φορά η Τουρκία αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα εκδίδοντας Navtex με την οποία όχι μόνο διεκδικεί υφαλοκρηπίδα στο βόρειο Αιγαίο, αλλά παράλληλα απαιτεί οι τουρκικές αρχές να δικαιοδοτούν τη διεξαγωγή ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής αρμοδιότητας.

Αφορμή για τη νέα πρόκληση της Άγκυρας, είναι η πραγματοποίηση επιστημονικών υποθαλάσσιων ερευνών από το ερευνητικό σκάφος «FILIA», μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική δυνητική υφαλοκρηπίδα.

Η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX στις 5 Ιουλίου (LA37/096/25), με την οποία αναγγέλλεται η διεξαγωγή των επιστημονικών ερευνών από το «FILIA», για το διάστημα 4 έως 15 Ιουλίου. Οι επιστημονικές έρευνες αυτού του τύπου δεν απαιτούν άδεια από παράκτιο κράτος, αλλά μόνο σχετική αναγγελία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στις 7 Ιουλίου, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι NAVTEX (0650/25), με την οποία δηλώνει ότι μέρος της περιοχής που περιλαμβάνεται στην ελληνική NAVTEX εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Στην ίδια αναγγελία αναφέρεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές τουρκικής θαλάσσιας αρμοδιότητας θα πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Η τουρκική πλευρά δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία έκδοσης ναυτικών αναγγελιών, αλλά επαναφέρει τη θέση ότι κάθε δραστηριότητα εκτός των χωρικών υδάτων πρέπει να γίνεται με βάση τις δικές της θέσεις περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, αμφισβητώντας, παράλληλα, τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή.

Η ελληνική NAVTEX

JUL 25 LIMNOS RADIO NAVWARN 096/25

ZCZC LA37

051130 UTC JUL 25

LIMNOS RADIO NAVWARN 096/25

NORTH AEGEAN SEA

THRAKIKO SEA

RESEARCH OPERATIONS

WILL BE CONDUCTED BY VESSEL ‘FILIA’

FROM 04 JUL 25 UNTIL 15 JUL 25

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-54.26N 025-16.80E

39-58.37N 025-17.14E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-51.72N 025-29.88E

40-30.14N 025-29.98E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-50.16N 025-42.67E

40-20.32N 025-43.20E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-19.67N 024-50.76E

39-26.93N 024-50.92E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-22.02N 025-04.02E

39-59.75N 025-03.89E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

39-49.53N 025-03.95E

39-24.34N 025-04.07E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

39-47.34N 025-16.93E

39-27.85N 025-17.03E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

39-57.48N 025-30.10E

39-29.98N 025-30.20E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

39-54.20N 025-39.55E

39-34.44N 025-39.80E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-13.60N 025-25.45E

40-24.95N 025-30.07E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

40-13.60N 025-25.45E

39-57.44N 025-30.14E

WIDE BERTH REQUESTED

CANCEL THIS MSG ON 152200 UTC JUL 25

NNNN

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0650/25 AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX LA37-096/25 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152200Z JUL 25.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.