Απορρίφθηκε ως αβάσιμο από τον εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη το αίτημα συγγενών θυμάτων να γίνει πραγματογνωμοσύνη στους μετασχηματιστές των αμαξοστοιχιών.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, πριν κάποιες εβδομάδες συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν αίτημα να οριστεί πραγματογνώμονας που θα εξετάσει τους μετασχηματιστές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν εσωτερικές εκρήξεις και να διερευνηθούν ίχνη τήξης μετάλλου, λόγω ηλεκτρικού τόξου εντός ή εκτός των μετασχηματιστών.

Το αίτημα απορρίφθηκε ως αβάσιμο από τον Εφέτη Ανακριτή στις 30 Ιουνίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών που το εξέτασε. Στην απόρριψη γίνεται επίκληση των καταθέσεων των μαρτύρων, των εγγράφων της δικογραφίας και των εκθέσεων δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Επίσης, ο ανακριτής επικαλείται την τεχνική έκθεση του ειδικού συνεργάτη του ΑΠΘ, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού κ. Κ. Πασπαλά καθώς και του πραγματογνώμονα καθηγητή του ΕΜΠ κ. Καρώνη για να καταλήξει στην απορριπτική διάταξη επί του αιτήματος των συγγενών, οι οποίοι ζήτησαν την πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι μετασχηματιστές έφεραν ίχνη εκρήξεων.

Πηγή: skai.gr

