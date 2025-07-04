Πιλοτικό πρόγραμμα για την ψηφιακή ενδυνάμωση 3.600 ατόμων ηλικίας άνω των 65 και 2.800 ατόμων με αναπηρία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,8 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξοικείωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες. Οι υποστηρικτικές δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στοχεύουν στην άρση της τεχνοφοβίας, στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και στον ψηφιακό εγγραμματισμό των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξάρτητη διαβίωσή τους, να μειωθεί η εξάρτησή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον και να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη, ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 120 κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης στους δήμους όλης της χώρας για τα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και σε 80 αντίστοιχους κόμβους σε χώρους και δομές φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

Ως προς τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευτεί πρόσκληση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι και οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία θα κληθούν, στο πρώτο στάδιο, να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα empower.gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία και λειτουργία των κόμβων ψηφιακής ενδυνάμωσης. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα κληθούν κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης να υποβάλουν, στην ίδια πλατφόρμα, αίτηση συμμετοχής, ώστε να επιλεγούν και να παρακολουθήσουν δια ζώσης μαθήματα διάρκειας 70 ωρών για τα άτομα άνω των 65 ετών και 80 ωρών για τα άτομα με αναπηρία.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτηθεί στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ AE -GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα παραμείνει διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή e-learning ασύγχρονης εκπαίδευσης για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των πληθυσμιακών αυτών ομάδων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη εντός της επικράτειας.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και φορείς υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ AE -GRNET) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).



Πηγή: skai.gr

