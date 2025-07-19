Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας συνέλαβαν το απόγευμα της 11ης Ιουλίου έναν 28χρονο και έναν 26χρονο, που φέρονται να είναι μέλη συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές, σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες απάτες και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και προσποιούμενοι τους λογιστές, καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, πρωινές και απογευματινές ώρες, και με το πρόσχημα ότι δύνανται να εκτιμήσουν και να ασφαλίσουν τιμαλφή και χρήματα, έπειθαν τους ιδιοκτήτες να τους τα παραδώσουν.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις απάτης σε Καλύβια, Κορωπί, Ανάβυσσο, Ηλιούπολη, Παλαιά Φώκαια, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ το οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, 6 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 4 ναρκωτικά δισκία, ενώ συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

