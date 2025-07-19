Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Βίντεο ντοκουμέντο με τη διαδρομή των δραστών

Του Μάκη Συνοδινού

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στυγερή δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή ήρθε στο φως της δημοσιότητας το Σάββατο.

Στο βίντεο φαίνονται δύο από τους δράστες, πεζοί, λίγο πριν φτάσουν στο σημείο της δολοφονίας.

Ο 35χρονος δράστης του εγκλήματος στην Αγία Παρασκευή την προηγουμένη της δολοφονίας, όπως ο ίδιος υποστήριξε, πήρε την απόφαση για το έγκλημα, έφυγε από την Αθήνα για το Ναύπλιο. Εκεί συνάντησε κάποιον εκ των συνεργών του.

Ο 35χρονος δράστης είχε ξαπλώσει στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου του 24χρονου αλλοδαπού, έχοντας καλυφθεί με μία μπλε πετσέτα προκειμένου να μην φανεί το πρόσωπό του στις κάμερες των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης της περιοχής.

Και οι δυο κινούνται με γρήγορο βήμα για να αποφύγουν τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στο σημείο.



Η πρώην σύζυγός του εξακολουθεί να αρνείται ότι έδωσε την εντολή δολοφονίας.

