Μητέρα 38 ετών αναζητείται - Διέκοψε την ιατρική αγωγή της 3χρονης κόρης με φυματίωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό μίας 38χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών, καθώς φέρεται να διέκοψε την ιατρική παρακολούθηση της 3χρονης κόρης της, η οποία πάσχει από φυματίωση.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη Ρόδο, όπου η ανήλικη, γεννημένη το 2021 και κάτοικος δημοτικής ενότητας στα νότια της Ρόδου, παρακολουθούνταν από το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού στην Αθήνα.

Η τελευταία καταγεγραμμένη επαφή με το νοσοκομείο έγινε στις 20 Μαΐου 2025. Από τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υγειονομικής Περιφέρειας, η ανήλικη έχει διακόψει την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία της, αλλά και η δημόσια υγεία, λόγω της φύσης της ασθένειας.

Η μητέρα, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη διευθύντρια Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είχε δεσμευτεί πως θα μεταβεί με την κόρη της στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ωστόσο, η υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε, γεγονός που ενεργοποίησε τη διαδικασία του αυτοφώρου, με την αστυνομία να αναζητά πλέον τη γυναίκα.

Η φυματίωση, αν και θεραπεύσιμη, απαιτεί συστηματική ιατρική αγωγή και στενή παρακολούθηση, ιδίως σε περιπτώσεις μικρών παιδιών. Η διακοπή της θεραπείας όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ανήλικη, αλλά ενέχει κινδύνους και για τη μετάδοση της ασθένειας σε άλλα άτομα.

Οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση σοβαρή τόσο για την αμέλεια σε βάρος ανηλίκου όσο και για την απειλή κατά της δημόσιας υγείας, καθώς η μητέρα φέρεται να εμπόδισε την προβλεπόμενη ιατρική διαδικασία εν γνώσει της.

Η προανάκριση συνεχίζεται υπό την επίβλεψη Ανθυπαστυνόμου που έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις σε συνεργασία με υπηρεσίες της Αθήνας.

Πηγή:dimokratiki.gr

Πηγή: skai.gr

