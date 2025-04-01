Του Στέφανου Νικολαΐδη

Υποχρεωτικός είναι πλέον και με τη βούλα στις νέες ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός, μετά και την τροπολογία που υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (27/3).

Είναι γεγονός ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ αποτελούν αριθμούς με τους οποίους έχουμε συμπορευθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φωνές που καταλόγιζαν στον δεύτερο ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτει.

Επομένως, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να καταλήξει αυτή η συζήτηση, κάτι το οποίο συνέβη μετά τη νομοθέτηση και σημαίνει πως πλέον ο προσωπικός αριθμός θα εισαχθεί στις νέες ταυτότητες από την έκδοση των νέων. Δηλαδή όσες ταυτότητες έχουν εκδοθεί τώρα, θα ενημερωθούν με την ανανέωσή τους.

Η ταυτότητα θα συμπεριλαμβάνει και τον προσωπικό αριθμό, όπου είναι 12ψήφιος και αναγράφεται στο πίσω μέρος της ταυτότητας (κάτω από το «Ύψος») και θα είναι διαφορετικός από τον αριθμό του δελτίου.

Ένας αριθμός για όλες τις συναλλαγές στο Δημόσιο

Επί της ουσίας ο προσωπικός αριθμός ταυτοποιεί ποιοι είμαστε. Ξεκλειδώνει έτσι τη δυνατότητά μας να κάνουμε κάθε είδους συναλλαγή με το Δημόσιο. Πρόκειται για ένα σύνολο με 12 αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τα 9 είναι σίγουρα αριθμοί.

Αυτός ο αριθμός, λοιπόν, θα βρίσκεται μέσα στο τσιπάκι, δηλαδή μέσα στην κάρτα/νέα ταυτότητα, και δεν θα είναι συνδεδεμένος με τα βιομετρικά δεδομένα. Θα είναι δηλαδή σε μια μορφή ασφαλείας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται ότι κάθε ταυτότητα θα αναγράφει υποχρεωτικά έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, ο οποίος θα αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης του δελτίου ταυτότητας. Λαμβάνεται μέριμνα για τα έως τώρα εκδοθέντα δελτία ταυτότητας, τα οποία και ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους ή μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Ως προς τις διασφαλίσεις των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα κρυπτογράφησης και ασφάλειας. Μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο περιστατικό με βάση τις ταυτότητες που έχουν εκδοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσωπικός αριθμός θα συνδέεται με πολλές βάσεις δεδομένων (database) και απομένει να γίνουν μερικά ακόμη βήματα. Για παράδειγμα, η φωτοτυπία της ταυτότητας τώρα πια δεν χρειάζεται. Εφόσον υπάρχει ένα αντίγραφο με τους αριθμούς και τα στοιχεία, είναι πολύ πιο εύκολη η διαρροή. Τώρα όμως δεν θα τηρείται το αντίγραφο αυτό.

Ψηφιακή ταυτότητα για 1η φορά

Ο προσωπικός αριθμός είναι μαζί με τις υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν θεσπιστεί να εμπεριέχονται στη νέα ταυτότητα, άρα υπάρχει η δυνατότητα και για στοιχεία όπως πχ ομάδα αίματος.

Σε αυτές, μέχρι στιγμής, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, ενώ έχουν την υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου, σε υψηλή ανάλυση, περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το μόνο καινούργιο είναι ότι αντικαθιστά όλους αυτούς τους αριθμούς που χρειάζονταν για να ταυτοποιηθούμε από κάποια Δημόσια Αρχή, δηλαδή για να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Σε κάθε περίπτωση, περνώντας από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον, μπορεί να ελλοχεύουν κίνδυνοι, ωστόσο είναι πολύ πιο ασφαλές από τις παλαιότερες ταυτότητες στο δελτίο.

Oσοι πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει νέου τύπου ταυτότητα, τότε θα χρειαστεί να εκδώσουν μόνο προσωπικό αριθμό και η ταυτότητά τους θα ισχύει κανονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της (ισχύει για 10 έτη).

Για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας από την ισχύ της τροπολογίας και έπειτα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει ηλεκτρονικά τον προσωπικό αριθμό τους πριν από το ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα.

Σημειώνεται πως οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1), ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό (πολυκαρβονικό), το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές.

Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών, σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αορίστου διαρκείας.

Πηγή: skai.gr

