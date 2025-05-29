Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων που ξεπερνούν τη 1 ώρα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ λόγω συγκρούσεων, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς το ΕΔΕΜ, στις Κατεχακη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, στην άνοδο της Συγγρού, στα δυο ρεύματα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από τον σταθμό του Μετρό Άγιος Δημήτριος προς τη Φιλολάου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ.

Πηγή: skai.gr

