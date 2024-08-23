Προσλήψεις 14.641 αναπληρωτών καθηγητών - Δείτε αναλυτικά τα ονόματα

Για το διδακτικό έτος 2024-2025 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

10.830 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και 3.811 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 05 έως και την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2024.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέχουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου θα αναρτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας με τους 10.830 εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ-70 και ΠΕ- 60 στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση: Αναλυτικά εδώ Ο πίνακας με τους 3.811 εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ-70 και ΠΕ-60 στη Γενική Εκπαίδευση: Αναλυτικά εδώ

Πηγή: skai.gr

