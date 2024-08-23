Λογαριασμός
Φωτιά σε Αρκαδία και Μεσσηνία

Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και ελικόπτερα

UPDATE: 17:37
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Δεμίρι στην Αρκαδία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Παρασκευής και στην περιοχή Μπουρνιάς στη Μεσσηνία. 

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

TAGS: Φωτιά Αρκαδία
