Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Δεμίρι στην Αρκαδία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Παρασκευής και στην περιοχή Μπουρνιάς στη Μεσσηνία.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

