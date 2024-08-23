ΣτΕ: Ενοποίηση 2 διαταγμάτων για οικισμούς προ 1923 και άνω 2.000 κατοίκων

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη γνωμοδότηση 74/2024 (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ζωή Θεοδωρικάκου), έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των κριτηρίων οριοθέτησης των οικισμών της χώρας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, περιλαμβανομένων και των προϋφισταμένων του 1923 οικισμών και τον καθορισμό χρήσεων γης και γενικών όρων και περιορισμών δόμησης. Δηλαδή, με το σχέδιο διατάγματος επέρχεται η συνένωση δυο ισχυόντων οικιστικών διαταγμάτων.

Σήμερα είναι εν ισχύει δυο Προεδρικά Διατάγματα. Το ένα είναι αυτό της 2/13-3-81 το οποίο αφορά τους οικισμούς προ του 1923 στις εκτός σχεδίου περιοχές, με το οποίο καθορίζονται τα όρια των προ της 16ης-8-1923 υφισταμένων οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και παράλληλα με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων αυτών.

Το δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα που είναι σε ισχύ, είναι το από 24-04-1985, με το οποίο καθορίζονται τα όρια των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και παράλληλα καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές του σχεδίου διατάγματος «αποσκοπούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις αποφάσεις του ΣτΕ και στην εξυπηρέτηση της ανάγκης ενοποίησης των δυο διαταγμάτων περί οριοθέτησης οικισμών».

Και αυτό, «προκειμένου να αρθούν τυχόν παρανοήσεις του παρελθόντος, να απλοποιηθεί η διαδικασία υιοθέτησης, να απαλειφθούν παρωχημένες διατάξεις που στην πράξη προκάλεσαν πολλά προβλήματα, με τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου οριοθέτησης πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης για όλους τους οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 1983 και με ειδική μέριμνα για την προστασία των προϋφισταμένων του 1923 τμημάτων όπου αυτά εντοπίζονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

