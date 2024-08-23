Κρήτη: 33χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο- Συμβολικός αποκλεισμός ΒΟΑΚ

Ακόμη ένας νεκρός στο οδικό δίκτυο των Χανίων.

Αυτή τη φορά 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, τα ξημερώματα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ, σε κεντρικό δρόμο της περιοχής του χωριού Αλικιανός.

Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος.

Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Στο μεταξύ, συμβολικό αποκλεισμό διαμαρτυρίας του ΒΟΑΚ θα πραγματοποιήσουν αύριο Σάββατο 24/8/ στις 5.00 το απόγευμα στο ύψος του κόμβου του Γαλατά, πάνω ακριβώς από το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, τρεις νέοι άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Παυλάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων ΟΕΒΕΝΧ, «τις τελευταίες δεκαετίες η Κρήτη βιώνει μία τραγωδία με δεκάδες νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου του ΒΟΑΚ».

«Η μοναδική περιφέρεια χωρίς οδικό δίκτυο. Με το τελευταίο τραγικό γεγονός, τον άδικο θάνατο των 3 παιδιών, ο κόμπος έφτασε στο χτένι». Για τον λόγο αυτό έμποροι, βιοτέχνες και επαγγελματίες του νομού θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση με κύριο αιτούμενο έναν νέο ΒΟΑΚ, σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο, χωρίς καθυστερήσεις του έργου» προσθέτει και τονίζει: «Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας, για ένα δρόμο με ασφάλεια όπως αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.