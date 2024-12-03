Της Έλενας Γαλάρη

Πεντέμισι ώρες διήρκεσε η απολογία του αστυνομικού της Βουλής ο οποίος κατηγορείται για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του, μετά από καταγγελίες της συζύγου του για βιασμούς σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους.

Ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι είχαν μεταβεί από νωρίς στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του ότι δηλαδή δεν έχει διαπράξει όλα όσα καταγγέλλει η σύζυγός του σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Όθωνα Παπαδόπουλο, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται στο οποίο περιλαμβάνονται κακουργηματικές πράξεις, όπως βιασμός, βιασμός κατά ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, αναμένεται να υποβάλλουν άμεσα αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την καταγγέλλουσα η οποία, όπως ισχυρίζεται, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

