Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο αστυνομικός που συνελήφθη με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, όταν στην κατοχή του εντοπίστηκαν 164 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια τύχη επιφύλαξαν, εισαγγελέας και ανακριτής, στον φίλο του, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ασπροβάλτα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία, την οποία φαίνεται πως είχαν προμηθευτεί στη Θεσσαλονίκη, είχε εντοπιστεί στο αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν οι δύο άνδρες.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός, που υπηρετεί σε Τμήμα Ασφαλείας της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αρνήθηκε την κατηγορία. Κατά πληροφορίες, ο συγκατηγορούμενός του φέρεται να αποδέχθηκε την κατοχή των ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν για ιδία χρήση.

