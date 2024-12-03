Αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο στο οποίο περιγράφεται ένα φρικιαστικό οικογενειακό δράμα, καλείται σήμερα το πρωί της Τρίτης να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και καταγγέλλεται από τη σύζυγο και συνάδελφο του, για βιασμούς της ίδιας και των παιδιών τους και σωρεία άλλων αδικημάτων. Ο δικαστικός λειτουργός που ανέλαβε την κύρια έρευνα για την υπόθεση πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται φρουρούμενος ο κατηγορούμενος αφού επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόκειται ο ανακριτής να μεταβεί στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο αστυνομικός, προκειμένου να απολογηθεί. Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι με βάση τη δικογραφία που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ., η σύζυγος είναι και αυτή θύμα χρόνιας κακοποίησης, τόσο σεξουαλικής όσο και σωματικής, για αυτό ακριβώς έχει καταθέσει και η ίδια όπως προβλέπει ο νόμος, παρουσία ψυχολόγου.

«Τα παιδιά αναφέρουν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση και από τους δυο γονείς»

«Δεν γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης προκύψει κάτι σε βάρος της και ασκηθεί σε βάρος της δίωξη για οποιοδήποτε αδίκημα, γιατί η ίδια αναφέρει ότι συμμετείχε ουσιαστικά σε κάποιες πράξεις σε βάρος των παιδιών. Όλα όσα αναφέρει κι η μητέρα στην καταγγελία της δυστυχώς τα επιβεβαιώνουν και τα παιδιά. Μιλάμε για εκτεταμένη κακοποίηση από μικρή ηλικία και από τους δυο γονείς. Ξεκαθαρίζω ότι η μητέρα ουσιαστικά αναφέρει ότι με τη βία την προέτρεπε και την εξανάγκαζε ο άνθρωπος αυτός σε ασελγείς πράξεις και το επιβεβαιώνουν τα παιδιά με τις καταθέσεις τους», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν γνωρίζουμε πόσο ψυχικά δυνατή ήταν αυτή η γυναίκα όλη την περίοδο της ζωής της με αυτόν τον άνθρωπο, για να αντισταθεί σε αυτά που την εξανάγκαζε να πράξει, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε πως δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη από την επαγγελματική παρουσία της στην Υπηρεσία ότι βίωνε έναν τέτοιον εφιάλτη.

«Παρόλο που αυτή η γυναίκα κινούταν καθημερινά ανάμεσα σε αστυνομικούς, φυσικά και θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να ζητήσει βοήθεια, γνώριζε κι η ίδια ως αστυνομικός τις διαδικασίες, δυστυχώς όμως δεν απευθύνθηκε ποτέ στην Αστυνομία ούτε σε κάποιο οικείο της πρόσωπο για να μεταφερθεί η πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει

Πειθαρχική έρευνα σε βάρος του αστυνομικού ήδη από το 2002

Το κατηγορητήριο σε βάρος του ένστολου αφορά: βιασμό, βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκων από οικείο κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων από ανιόντα κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ´ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή βία κατά ανηλίκων κατ´ εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατά ανηλίκου κατ´ εξακολούθηση και κατά συρροή οπλοφορία και οπλοχρησία κατ´ εξακολούθηση.

Ο ίδιος είχε ένα βίαιο παρελθόν με τα περιστατικά να χρονολογούνται από το 2002, όταν ο αστυνομικός είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμούς και φραστικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα:

2002: Φραστικό επεισόδιο και ξυλοδαρμός οδηγού ταξί. Πρόστιμο 150 ευρώ

2002: Ξυλοδαρμός 17χρονου επειδή δεν είχε πληρώσει εισιτήριο στο λεωφορείο. Κατέληξαν στο δικαστήριο έπειτα από μήνυση εις βάρος του.

2003: Επεισόδιο με ξυλοδαρμό πολιτών στα πλαίσια της υπηρεσίας. Αργία 4 μηνών και διαθεσιμότητα για 1 χρόνο

2008: Καβγά με συνάδελφό του εντός υπηρεσίας τον οποίο ξυλοκόπησε. Του επιβλήθηκε πρόστιμο.

13/1/ 2024: Έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

18/11/2024: Καταδίκη για ενδοοικογενειακή απειλή. Ποινή 12 μήνες με έφεση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και μετά τα περιστατικά και την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του.

Συγκεκριμένα το 2008 είχε διαγνωστεί με ψύχωση και το 2024, μετά και την καταγγελία της 35χρονης με διαταραχή προσαρμογής.

Παρόλα αυτά παρέμενε οδηγός και συνοδός ασφαλείας τουλάχιστον τριών αξιωματικών που υπηρετούσαν σε «θέσεις κλειδιά» στη ΓΑΔΑ κι από το 2019, στη Βουλή.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού, επίσης αστυνομικός, ζούσε επί 8 χρόνια έναν εφιάλτη χωρίς η ίδια να τολμά να καταγγείλει τα φριχτά βασανιστήρια.

Μάλιστα, είχε βγει σε διαθεσιμότητα από το σώμα, του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την πρώτη καταγγελία της 35χρονης, η οποία και αποσύρθηκε, ο 45χρονος κατηγορήθηκε και για φθορά στο σπίτι της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.