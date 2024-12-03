Του Μάκη Συνοδινού

Εμφανιζόταν ως στοργικός πατέρας, παρουσιαζόταν στα κοινωνικά δίκτυα ως ο τέλειος οικογενειάρχης αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος του τρόμου, μεταμορφωνόταν σε δυνάστη, βασανιστή.

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον αστυνομικό που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στη Βουλή προκαλούν ανατριχίλα.

Ο αστυνομικός ο οποίος κρατείται φρουρούμενος στο ψυχιατρικό τμήμα του 414 στρατιωτικού νοσοκομείου σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για όλα τα φρικαλέα που κατηγορείται πως έχει κάνει στη σύζυγό και τα παιδιά του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr ο 45χρονος θα αρνηθεί πως βίαζε και κακοποιούσε τη σύζυγό και τα ανήλικα παιδιά του ενώ θα προσπαθήσει να πείσει τον δικαστικό λειτουργό πως η σύζυγος του παρουσιάζει ψυχιατρικές διαταραχές.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται όμως και η κατάθεση του 14χρονου γιου της οικογένειας ο οποίος παρακολουθείται -όπως και τα άλλα παιδιά της οικογένειας- από παιδοψυχολόγο.

Ο παιδοψυχολόγος προσπαθεί να «ξεκλειδώσει» τον ανήλικο και να μιλήσει για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της φρίκης.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι εύκολο καθώς όπως είχε αποκαλύψει το skai.gr το 2020 στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον 2ο όροφο του διαμερίσματος που διέμενε η οικογένεια.

Το περιστατικό και τα αίτια της πτώσης είχε επιβεβαιώσει και ο συνήγορος της μητέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.