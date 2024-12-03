H μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κατά τον φετινό Νοέμβριο κυμάνθηκε λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας (σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019), σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α).

Συγκεκριμένα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη ο φετινός Νοέμβριος καταγράφηκε ως ο δεύτερος ψυχρότερος από το 2010. Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,6°C, με 15 από τις 30 ημέρες του μήνα να είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 19 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε κατά 0,9°C κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως για την Κρήτη ο Νοέμβριος του 2024 είναι ο πρώτος μήνας που καταγράφηκε με θερμοκρασίες κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, μετά από 16 συνεχόμενους μήνες με θετικές αποκλίσεις (από τον Ιούλιο 2023).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

