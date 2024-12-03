Ποινή κάθειρξης 5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 75χρονο που ...έσπρωξε στον θάνατο έναν 70χρονο, στις κερκίδες του γηπέδου της Καλαμαριάς, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ομόφωνα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα σωματική βλάβη, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου (από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο), με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερο σύννομο βίο και μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά). Την ποινή αυτή ο καταδικασθείς καλείται να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω ηλικίας, όπως ανέφερε συνήγορός του.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 8 ετών από το Κακουργιοδικείο Κατερίνης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο ενόψει του Εφετείου.

Το επίδικο περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2019 σε αγώνα του Απόλλωνα Πόντου. Φαίνεται πως είχε προηγηθεί διαπληκτισμός του θύματος με άλλο άτομο που βρισκόταν στις κερκίδες. Ο 75χρονος, που στεκόταν παραδίπλα και άκουσε τον διαπληκτισμό, πλησίασε τον παθόντα και τον «απώθησε με σφοδρότητα», όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας. Αποτέλεσμα ήταν ο 70χρονος να πέσει απότομα στα σκαλοπάτια της κερκίδας, να βρεθεί στο πλατύσκαλο και να υποστεί κακώσεις που του στοίχισαν τη ζωή.

Το συμβάν καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο από αυτόπτη μάρτυρα και το βίντεο προβλήθηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία. Ο καταδικασθείς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους, μέσω των οποίων ισχυρίστηκε ότι έσπρωξε ελαφρά το θύμα, όχι όμως με σκοπό να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

