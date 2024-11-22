Κικίλιας για Πεντέλη: Προετοιμαζόμαστε από τώρα για την επόμενη αντιπυρική περίοδο

Σύσκεψη για την προστασία του Πεντελικού Όρους, στο πλαίσιο προετοιμασίας της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός ΚΚΠΠ, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Επιθεωρητής Δασών Αττικής του ΥΠΕΝ, Αθανάσιος Ρέππας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Βασίλης Ξυπολυτάς και στελέχη του ΣΠΑΠ. Από το Πυροσβεστικό Σώμα έλαβαν μέρος ο αρχηγός, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός, αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης και ο γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Παναγιώτης Νιάφας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων για την επόμενη αντιπυρική περίοδο πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, προκειμένου την άνοιξη να είναι όλα έτοιμα για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών που θα αντιμετωπίσει η χώρα το 2025.

Ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΣΠΑΠ ενημέρωσαν για τις ανάγκες των δήμων αναφορικά με την προστασία του Πεντελικού Όρους. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η πορεία του προγράμματος ANTINERO από το ΥΠΕΝ, η διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, οι καθαρισμοί των δασικών εκτάσεων, δράσεις αναδάσωσης, ο επανασχεδιασμός των υδατοδεξαμενών, η αναβάθμιση του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ, ο καθαρισμός και η περίφραξη του δάσους Φασίδερη κ.ά.

Ειδικά για τη διάνοιξη οδών/ζωνών και για τους καθαρισμούς αποφασίστηκε να πραγματοποιούνται αυτοψίες από το κλιμάκια του ΥΠΕΝ, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ένοπλων Δυνάμεων.

Τέλος, ο υπουργός, ενημέρωσε για την πορεία του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, και ειδικότερα για το μέρος του εξοπλισμού που έχει προγραμματιστεί να αξιοποιηθεί από Δήμους, όπως drones, κάμερες, σένσορες, trackers στα πυροσβεστικά οχήματα των ΟΤΑ, ατομικός εξοπλισμός για τους εθελοντές πυροσβέστες κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

