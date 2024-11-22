Υπεγράφη την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2024, και αναρτήθηκε η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στα Κέντρα Υγείας και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Ειδικότερα, με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη κατανέμονται στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας 324 θέσεις γιατρών 12 ειδικοτήτων, προκειμένου να στελεχωθούν.

«Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την ενίσχυση του ΕΣΥ με την πρόσληψη νέων γιατρών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ενόψει και του νόμου για τον Προσωπικό Γιατρό, που προβλέπει πώς όλοι οι πολίτες θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά έως την 1.06.2025, οι Παθολόγοι και οι Γενικοί Γιατροί των Κέντρων Υγείας αναλαμβάνουν και ρόλο Προσωπικού Γιατρού.

Υπενθυμίζεται ότι για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προβλέπονται 2.000 προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε σχετικά:

«Η προκήρυξη των 324 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα Κέντρα Υγείας της χώρας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του ΕΣΥ. Ενδυναμώνουμε το ΕΣΥ, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στην ενίσχυση της προληπτικής φροντίδας. Δεν αφορά μόνο τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του Προσωπικού Γιατρού, ο οποίος αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι απολύτως κρίσιμη για τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας».

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προκήρυξη για τις 324 θέσεις ξεκινά με την υποβολή αιτήσεων από τις 28 Νοεμβρίου ώρα 12.00 (μεσημέρι) έως και τις 12 Δεκεμβρίου ώρα 12.00 (μεσημέρι) στην πλατφόρμα https://esydoctors.moh.gov.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ

