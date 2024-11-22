Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου η ειδική κλήρωση Black Friday στο Λαϊκό Λαχείο – 5 ευρώ η πεντάδα και εγγυημένο έπαθλο 100.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή

Σε ρυθμό Black Friday κινείται το Λαϊκό Λαχείο, με την ειδική κλήρωση του ιστορικού παιχνιδιού να μοιράζει εγγυημένα 100.000 ευρώ την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.

«Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει στην Black Friday, με τους παίκτες να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στη μισή τιμή, δηλαδή με 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό», αναφέρει η Άννα Κχατσικιάν, λαχειοπώλις στην Αθήνα.

Άννα Κχατσικιάν, λαχειοπώλις στην Αθήνα

Το εγγυημένο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το εγγυημένο έπαθλο των 100.000 ευρώ που κερδίζει η τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση Black Friday του Λαϊκού Λαχείου θα μοιράσει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

«Η ειδική κλήρωση της ερχόμενης Παρασκευής θα προσφέρει και 5.000 ευρώ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, 200 ευρώ στους πρώτους 10 λαχνούς από τους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης και 100 ευρώ στους υπόλοιπους 109. Επίσης, 10 ευρώ θα κερδίσουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα», εξηγεί η κα Κχατσικιάν.

Το Λαϊκό Λαχείο στο OPAP Store App

Μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς της ειδικής κλήρωσης Black Friday στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικούν προνόμια και δώρα.

Η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου Black Friday θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 19:00, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Πηγή: skai.gr

